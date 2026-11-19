«Лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем их отсутствие вообще», – заявил Путин. Глава российского государства подчеркнул, что достичь согласия непросто, однако лидеры Китая и США настроены на конструктивный диалог.