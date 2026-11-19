Путин: с любыми договоренностями лучше, чем без них
Даже частично реализуемые договоренности лучше, чем их полное отсутствие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем их отсутствие вообще», – заявил Путин. Глава российского государства подчеркнул, что достичь согласия непросто, однако лидеры Китая и США настроены на конструктивный диалог.
Переговоры Путина, Трампа и Си 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, КНР и России. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.