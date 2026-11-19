Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» сократили в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса с учетом установленных требований к содержанию учебных материалов, объясняли в «Просвещении». В издательстве пояснили, что приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 г. № 1053 предусматривает проведение педагогической экспертизы учебников. Один из ее критериев – отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя. Кроме того, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, способных вызвать желание употребить алкоголь.