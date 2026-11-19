Ямпольская объяснила сокращение произведений классиков в учебниках литературы
Советник президента РФ Елена Ямпольская объяснила сокращение произведений классиков в школьных учебниках литературы ограничениями по объему и весу учебных пособий. Об этом она заявила на брифинге, комментируя ситуацию с сокращенным стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса.
По словам Ямпольской, речь идет о действующей авторской линейке учебников, которая постепенно выводится из использования. В федеральной рабочей программе для третьего класса стихотворение «Зимний вечер» отсутствует, а в пятом классе оно представлено полностью.
Она отметила, что параметры школьных учебников строго регламентированы, поэтому объемные произведения невозможно включать в них целиком. В частности, «Евгений Онегин» Пушкина и «Война и мир» Льва Толстого представлены в учебниках отдельными ключевыми фрагментами.
При этом, подчеркнула Ямпольская, предполагается, что школьники прочитают произведения полностью. Отрывки в учебниках должны заинтересовать детей и побудить их познакомиться с классической литературой.
«Сокращать Пушкина из каких-то иных соображений нам, честно говоря, в голову не приходило. Говорить о том, что Пушкин может быть вреден для детской нравственности, – на мой взгляд, нет никаких оснований», – заявила она.
Ямпольская добавила, что произведения Пушкина присутствуют в учебниках литературы каждый год. При их отборе, по ее словам, необходимо учитывать возраст школьников и уровень их развития.
Ранее стало известно, что из учебника исключили четверостишие, в котором Пушкин обращается к няне Арине Родионовне со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя; где же кружка?».
Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» сократили в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса с учетом установленных требований к содержанию учебных материалов, объясняли в «Просвещении». В издательстве пояснили, что приказ Минпросвещения от 2 декабря 2022 г. № 1053 предусматривает проведение педагогической экспертизы учебников. Один из ее критериев – отсутствие информации, побуждающей к употреблению алкоголя. Кроме того, закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, способных вызвать желание употребить алкоголь.