RWB: смена гендиректора не влияет на операционную деятельность Wildberries
Смена генерального директора Wildberries не скажется на операционной деятельности компании, которой с 2024 г. является группа RWB. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В заявлении компании говорится, что ООО «Вайлдберриз» с 2024 г. входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла к RWB – основной компании группы. Отмечается, что за это время формировалась экосистема и приобретались новые компании, при этом «Вайлдберриз» осталась владельцем некоторых активов группы. В связи с этим смену генерального директора в компании называют действием, не влияющим на операционную деятельность.
До этого стало известно, что основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким покинула пост гендиректора компании. С 19 ноября новым гендиректором маркетплейса назначен Алексей Куликов, который также занимает должность гендиректора рекламного агентства «Диджико» и компании «ВБ Инжиниринг».
Ким зарегистрировала Wildberries в 2006 г., после чего стала его генеральным директором и единственным владельцем. В 2014 г. Ким впервые вошла в список самых богатых бизнесменов в России по версии российского журнала Forbes.