В заявлении компании говорится, что ООО «Вайлдберриз» с 2024 г. входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла к RWB – основной компании группы. Отмечается, что за это время формировалась экосистема и приобретались новые компании, при этом «Вайлдберриз» осталась владельцем некоторых активов группы. В связи с этим смену генерального директора в компании называют действием, не влияющим на операционную деятельность.