Замглавы Ростехнадзора утвердили на должность замглавы МАГАТЭ
Заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова утвердили на должность заместителя главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по вопросам ядерной энергетики. Об этом ТАСС сообщил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
Он сообщил, что назначение уже состоялось. Сейчас обсуждается, когда Ферапонтов сможет приехать в Вену, чтобы запустить бюрократические процедуры, связанные с подписанием контракта. Устинов также отметил, что в секретариате рассчитывают на прибытие Ферапонтова в Вену уже в начале 2027 г.
Как пишет Bloomberg, Гросси, выступая 18 ноября в Вене, заявил, что, назначая кого-либо, он не назначает страну и не назначает политику. По его словам, в данном случае речь идет о хорошо известном эксперте в таких областях, как ядерная безопасность, ядерная защита и других.
На сайте Ростехнадзора указано, что в структурах Госатомнадзора и Ростехнадзора Алексей Ферапонтов работал с 2003 г., а пост заместителя руководителя службы занимает с 2008 г. Он курирует вопросы ядерной и радиационной безопасности, а также государственный энергетический надзор.