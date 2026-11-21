Он сообщил, что назначение уже состоялось. Сейчас обсуждается, когда Ферапонтов сможет приехать в Вену, чтобы запустить бюрократические процедуры, связанные с подписанием контракта. Устинов также отметил, что в секретариате рассчитывают на прибытие Ферапонтова в Вену уже в начале 2027 г.