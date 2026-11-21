Пассажиры самолета в Новокузнецке остались без багажа из-за перегруза
Самолет рейса N4-753 Казань – Новокузнецк отправился без части багажа пассажиров из-за превышения предельной коммерческой загрузки. Об этом сообщила компания Nordwind. Там заявили, что багаж дошлют в Новокузнецк в течение суток. Пассажиры уже получили соответствующую информацию о планируемом прибытии их вещей.
Сведения можно также получить в аэропорту Новокузнецка. Там сообщили, что оставление части багажа было «вынужденной мерой, связанной с обеспечением безопасности полета».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в пункт назначения не доставили 138 багажных мест. Ведомство контролирует ситуацию.
Как пишет Shot, без багажа остались коло 150 пассажиров, которые прилетели на открытие сезона в горнолыжный курорт Шерегеш. Дату доставки багажа им не назвали. На стойке информации всем пришлось писать заявления.