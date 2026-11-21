Самолет рейса N4-753 Казань – Новокузнецк отправился без части багажа пассажиров из-за превышения предельной коммерческой загрузки. Об этом сообщила компания Nordwind. Там заявили, что багаж дошлют в Новокузнецк в течение суток. Пассажиры уже получили соответствующую информацию о планируемом прибытии их вещей.