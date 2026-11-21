Онлайн-цены зависят от заряда телефона: новости, которые вы могли пропуститьДжеймс Бонд берет $1 млн за кастинг, YouTube увеличил аудиторию одним решением
На этой неделе стало известно, что владельцы криптобирж сами плохо торгуют криптой, японцы выиграли «носочный бунт», американцы запрещают онлайн-магазинам увеличивать ценник на товар, если ваш смартфон вот-вот сядет, а корейцы запретили летать самолетам, чтобы не мешали сдавать экзамен.
Сапожник без сапог
Соосновательница Binance Йи Хе торгует на собственной криптобирже. На этой неделе она поделилась результатами. Ее портфель ушел в минус на $101,3 млн за последние 30 дней. Волноваться рано, успокоила она в блоге: «Откат временный, держателям спота нечего бояться». Часть потерь Йи Хе связана с тестированием автоматической торговой стратегии на базе ИИ: нейросеть оказалась плохим трейдером. А львиная доля потерь объясняется просадкой на рынке на фоне падения биткойна: около 94% портфеля Йи Хе приходится на BNB, нативный токен биржи Binance.
Как онлайн-цены зависят от заряда телефона
Нью-Йорк запрещает surveillance pricing. Это технология, когда онлайн-сервис выставляет разный ценник за один и тот же товар разным клиентам, опираясь на алгоритмы. Условно говоря, если вы с дорогого смартфона заказываете такси, а зарядка почти на нуле, цена будет выше, чем для стоящего рядом человека с полностью заряженным дешевым телефоном. 12 ноября городской совет принял законопроект, запрещающий такую практику. Теперь его должен подписать мэр. Нью-Йорк станет вторым городом в США, запретившим surveillance pricing. Первый – Сиэттл, где закон принят 5 октября 2026 г., а вступит в силу он с 1 сентября 2027 г.
Компании не стали дожидаться, пока нововведение дойдет до других городов. На этой неделе онлайн-платформа по заказу и доставке еды DoorDash публично заявила, что не использует surveillance pricing. Нюанс в том, что еще в 2025 г. DoorDash подала патент на технологию, отслеживающую 16 показателей. СМИ прозвали ее «Индексом готовности переплатить». Алгоритм анализировал, быстро ли пользователь прокручивает меню, насколько нервно жмет на экран, дома ли он или на улице, садится ли у него телефон и т. д. Так компания вычисляла людей, которые спешат и которым можно продать бургер подороже. Дело дошло до того, что этот и другие похожие патенты 4 августа 2026 г. обсудили в сенате США. Через два дня DoorDash отозвала заявку на патент.
$1 млн только за посмотреть
Роберт Паттинсон получил $1 млн только за то, что согласился прийти на кастинг, узнала The Daily Mail. Сама роль принесет ему от $76 млн до $98 млн. Деньги довольно скромные, но, видимо, к ним добавится процент с проката и рекламных контрактов. Причем, в отличие от остальных претендентов, Паттинсон обязался участвовать только в трех, а не четырех фильмах про агента 007.
Это первая Бондиана, которую выпускает новый владелец франшизы: в 2022 г. киностудию Metro-Goldwyn-Mayer купил Amazon. Как пишет The Daily Mail, Паттинсона утвердили на роль благодаря Лорен Санчес, жене Джеффа Безоса, которая «была очарована кадрами кастинга».
YouTube увеличил аудиторию одним решением
YouTube снова меняет методику подсчета просмотров. Раньше если на телевизоре был включен YouTube, это считалось одним просмотром. Сейчас компания будет учитывать, что перед телевизором может собраться несколько человек, и засчитывать вместо одного сразу несколько просмотров. Возникает вопрос, как сервис собирается считать зрителей. YouTube обещает, что не станет шпионить с помощью видеокамеры и микрофона за тем, сколько людей собралось перед телевизором. Вместо этого будет работать некая продвинутая статистическая модель.
Недавно YouTube уже менял принципы подсчета. С 24 августа просмотр засчитывается с первой секунды воспроизведения, а не после 10 секунд. Однако и это, и нынешнее изменение касаются только цифр, которые показываются под роликом. Просмотры, за которые авторам полагается гонорар, будут считать по прежним методикам, по которым они оказываются гораздо ниже.
Японцы отстояли носки
В соцсетях обсуждают, не стоит ли повторить в своей стране нечто вроде устроенного японцами «носочного бунта». 20 октября бренд Uniqlo объявил, что повышает в Японии цены на часть товаров. Причинами были названы ослабление иены и подорожание сырья.
Больше всего японцев возмутило то, что цветные носки вместо 290 иен ($1,8) дорожали до 390 иен ($2,45), при этом отменялась выгодная акция «4 пары за 990 иен» ($6,22). На Uniqlo обрушился шквал критики в соцсетях, японцы массово грозились уйти к конкурентам. Уже 29 октября Uniqlo пошел на попятную: отказался от повышения цен на носки и оставил скидку на четыре пары.
Пока весь мир играл в GTA
19 ноября в Южной Корее прошел Сунын, один из самых долгих экзаменов в мире, от которого зависит, в какой институт попадет выпускник. Он начинается в 8:40 утра и длится восемь часов с 20-минутными перерывами между предметами и 50-минутным перерывом на обед.
Чтобы ребятам легче было добраться до школы, в этот день многие компании начинают рабочий день позже и даже биржа открывается с опозданием. А чтобы они не отвлекались, около школ ограничивается автомобильное движение, замирают стройки, а во время аудиотеста по английскому языку на 35 минут запрещаются полеты самолетов.
В этом году на других экзаменах школьников дважды ловили на использовании смарт-очков со встроенным ИИ. Поэтому перед Сунын у всех проверили очки, а на пуговицы наклеили специальные наклейки, чтобы исключить использование скрытых мини-камер. ИИ-компании попросили отслеживать случаи, когда в чат-боты загружают фотографии вопросов и спрашивают у них ответы, и сразу сообщать о них корейским властям. А на смартфоны по всей стране во время экзамена отправили уведомление, при получении которого звучал громкий сигнал, даже если телефон переведен в беззвучный режим: так искали телефоны, тайно пронесенные школьниками в класс.
В кошельках обнаружилось лишнее
Продолжается скандал с «холодными» кошельками, в которых обнаружены шпионские устройства. Причем куплены кошельки у официальных дилеров. В начале октября в ряде кошельков Ledger нашли посторонние платы. Как выяснилось, они считывали сид-фразу и передавали ее злоумышленникам. Все зараженные кошельки в какой-то момент прошли через официального реселлера CryptoBilis в Южной Азии.
На этой неделе кошельки Ledger с имплантами добрались до Европы. Такие аппараты обнаружены в Берлине. Кроме того, расследуются два случая в Дубае. В одном из них пользователь обнаружил кражу 1300 SOL (около $95 000) с его устройства Ledger Flex. Вскрыв аппарат, он нашел дополнительную плату с модемом.
Кроме того, в конце октября сообщалось, что в трех кошельках Trezor тоже обнаружены модули для кражи крипты. Кошельки также прошли через реселлера CryptoBilis.
За день от Земли
Символический шаг для всего человечества: 18 ноября в 13:16 по московскому времени работающий космический зонд «Вояджер-1» отдалился от Земли на расстояние одного светового дня. Свет пролетает за 24 часа 25,9 млрд км. «Вояджеру» потребовалось на это почти 50 лет. Он был запущен в 1977 г. для исследования Юпитера и Сатурна. К сожалению, связь с «Вояджером» должна прерваться в 2036 г., когда разрядятся его батареи.