Компании не стали дожидаться, пока нововведение дойдет до других городов. На этой неделе онлайн-платформа по заказу и доставке еды DoorDash публично заявила, что не использует surveillance pricing. Нюанс в том, что еще в 2025 г. DoorDash подала патент на технологию, отслеживающую 16 показателей. СМИ прозвали ее «Индексом готовности переплатить». Алгоритм анализировал, быстро ли пользователь прокручивает меню, насколько нервно жмет на экран, дома ли он или на улице, садится ли у него телефон и т. д. Так компания вычисляла людей, которые спешат и которым можно продать бургер подороже. Дело дошло до того, что этот и другие похожие патенты 4 августа 2026 г. обсудили в сенате США. Через два дня DoorDash отозвала заявку на патент.