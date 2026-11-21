Продажи GTA VI достигли $3,79 млрд
Розничные продажи видеоигры GTA VI в первый день ее релиза достигли $3,79 млрд. Об этом сообщила головная компания Rockstar Games, Take-Two Interactive. Таким образом, GTA VI стала самым успешным продуктом в истории развлекательной индустрии.
«С огромной благодарностью мы вступаем в новую главу нашей истории. Мы невероятно тронуты откликом игроков со всего мира и очень рады поделиться этим моментом с вами», – сказал президент и основатель Rockstar Games Сэм Хаузер.
По словам компании, еще до релиза GTA VI разошлась тиражом в 32,5 млн копий, установив мировой рекорд. Видеоигра получила оценку в 99 баллов из 100 на сайте-агрегаторе рецензий Metacritic.
20 ноября «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию SensorTower писали, что спустя сутки после выхода объем продаж и предзаказов видеоигры GTA VI превысил $2,36 млрд. Продано более 24,58 млн копий. Пользователи PlayStation принесли разработчику игры Rockstar Games $1,77 млрд, игроки с Xbox – $588 млн.
GTA VI стала самой предзаказываемой в истории цифровых магазинов PlayStation Store и Microsoft Store – взять планку в $1 млрд ей удалось еще перед стартом.