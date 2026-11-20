19 ноября в начале переговоров в китайском Шэньчжэне Трамп назвал Путина другом. Американский лидер перед началом разговора спросил «Кто это?», а после протянул Путину руку и добавил: «Он – мой друг». В начале встречи Трамп также заявил, что у него отличные отношения с президентом России.