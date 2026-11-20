Дмитриев: отличные отношения Путина и Трампа важны для мира
Отношения президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа важны для глобальной безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Отличные отношения президента Путина и президента Трампа жизненно важны для мира и глобальной безопасности», – сказано в сообщении.
20 ноября Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что у него фантастические отношения с Путиным.
19 ноября в начале переговоров в китайском Шэньчжэне Трамп назвал Путина другом. Американский лидер перед началом разговора спросил «Кто это?», а после протянул Путину руку и добавил: «Он – мой друг». В начале встречи Трамп также заявил, что у него отличные отношения с президентом России.