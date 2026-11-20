Дания собирается ограничить выдачу виз гражданам РФ
Власти Дании намерены временно ограничить выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщил глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен на совместной пресс-конференции с министром юстиции Николаем Вамменом.
«За весь прошлый год мы выдали всего 173 визы гражданам России. Мы хотим, чтобы была прекращена [выдача] всех необязательных виз», – подчеркнул Расмуссен (цитата по телерадиокомпании DR).
20 ноября глава датского МИДа объявил российского военного атташе персоной нон грата и потребовал покинуть страну в течение семи дней. Решение принято на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой. Расмуссен также заявил, что посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД для беседы.