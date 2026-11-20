19 ноября спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны планировали согласовать общую позицию по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине, а также подготовить повестку и определить формат следующего раунда многосторонних переговоров. Кушнер заявил, что он и Уиткофф передадут российской стороне позицию стран Европы по украинскому вопросу.