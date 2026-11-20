Одной из целей стал логистический центр в городе Городня Черниговской области, где хранили и распределяли грузы военного назначения, поступавшие для ВСУ. Также под удар попала Слобожанская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Харьковской области, которая обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.