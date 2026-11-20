Армия России поразила объекты энергетики и логистики на Украине
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической, логистической и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Одной из целей стал логистический центр в городе Городня Черниговской области, где хранили и распределяли грузы военного назначения, поступавшие для ВСУ. Также под удар попала Слобожанская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Харьковской области, которая обеспечивала работу предприятий украинской военной промышленности.
Кроме того, российская армия поразила сухогруз в порту Черноморска Одесской области. Судно доставляло грузы двойного назначения для нужд ВСУ. Удары также пришлись на портовую инфраструктуру, которую использовали для разгрузки военных грузов.
Еще одной целью армии России стал железнодорожный локомотив в районе станции «Рядовое» в Днепропетровской области. Его использовали для перевозки грузов в интересах украинских военных.
В ночь на 20 ноября российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, складам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Удары были произведены высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.
19 ноября российские средства ПВО сбили восемь управляемых ракет «Нептун» и 268 беспилотников. Кроме того, российские военные за сутки нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.