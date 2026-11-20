Утром 19 ноября в пятиэтажном доме в Тбилиси произошли взрыв из-за утечки газа и частичное обрушение жилого дома на окраине города в районе Поничала. Взрыв случился в квартире, где проживал человек с ограниченными возможностями. Вечером 18 ноября он пытался включить газовую плиту, но так и не смог. Утром он попытался включить плиту снова. Шесть человек погибло. Последним было найдено тело ребенка.