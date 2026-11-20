Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории
Президент России Владимир Путин призвал украинцев переходить на правильную сторону истории и объединять усилия с Россией ради общего будущего. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Первого канала» «Наше крещение. Предстоятель».
«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», – подчеркнул президент.
Российский лидер связал нынешнее противостояние с попытками внешних сил ослабить и подчинить Россию, действуя по принципу «разделяй и властвуй». По его мнению, такие действия не отвечают интересам Украины.
«Чего бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе», – заявил Путин.
В июне 2025 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин назвал русских и украинцев одним народом. В сентябре 2026 г. на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент заявил, что Россия и Украина должны прежде всего самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, а другие государства могут содействовать этому процессу.