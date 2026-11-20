При этом сторонам не удалось урегулировать вопрос стоимости обучения граждан ЕС в британских университетах. Брюссель добивается для них тех же тарифов, которые действуют для местных студентов. По оценке объединения ведущих британских вузов Russell Group, такая мера обойдется образовательному сектору примерно в 570 млн фунтов стерлингов ежегодно.