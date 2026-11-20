Великобритания и ЕС достигли новых договоренностей
Великобритания и Евросоюз договорились расширить сотрудничество в сфере торговли продовольствием, регулирования выбросов углерода и молодежных обменов. Соглашения были согласованы на саммите в Брюсселе с участием британского премьер-министра Энди Бернэма и руководства ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей сторон.
Одна из договоренностей предполагает согласование санитарных и фитосанитарных стандартов Великобритании с нормами ЕС. Это позволит отменить необходимость получения сертификатов для торговли большинством продуктов питания. Стороны намерены объединить системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, обеспечив взаимное признание разрешений.
Кроме того, Лондон и Брюссель согласовали создание программы Youth Experience Scheme, которая позволит молодым людям жить, работать и учиться на территории обеих сторон. По данным Bloomberg, программа может охватить 100 000 участников.
При этом сторонам не удалось урегулировать вопрос стоимости обучения граждан ЕС в британских университетах. Брюссель добивается для них тех же тарифов, которые действуют для местных студентов. По оценке объединения ведущих британских вузов Russell Group, такая мера обойдется образовательному сектору примерно в 570 млн фунтов стерлингов ежегодно.
16 ноября Бернэм заявил, что Brexit не оправдал ожиданий, а Великобритания заинтересована в новом соглашении с ЕС. По его оценке, сближение с объединением способно увеличить британский ВВП на 0,4%.
16 октября The Guardian сообщила, что Лондон и Брюссель рассматривают возможность сотрудничества по модели «Швейцария плюс». Такой формат предполагает сближение законодательства и расширение экономических связей без полноценного членства Великобритании в ЕС.