Эстония закроет границу с Россией с 1 декабря
Эстония закроет пункты пропуска на границе с Россией как минимум на шесть месяцев с 1 декабря. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительство балтийской страны.
Решение принято «по соображениям безопасности» после предполагаемого поджога оборонного предприятия в Эстонии. Власти страны обвинили Москву в причастности к инциденту.
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллин закроет все КПП на границе с Россией с 1 декабря. Цахкна отметил, что решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Он считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка.
Власти Эстонии сообщили, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет, производственные возможности компании не нарушены. Департамент полиции безопасности и пограничная охрана задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.
Правительство страны заявило, что Таллин рассматривает возможность закрытия эстонско-российской границы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что уже обсудил вопрос с министром внутренних дел Игорем Таро.