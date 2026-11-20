15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллин закроет все КПП на границе с Россией с 1 декабря. Цахкна отметил, что решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Он считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка.