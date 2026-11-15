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Эстония закроет КПП на границе с Россией с 1 декабря

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Эстония закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна в соцсети Х.

«Эстония закроет все пограничные пункты пропуска между Эстонией и Россией начиная с 1 декабря», – сказано в сообщении.

Цахкна отметил, что решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Он считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка. Цахкна добавил, что проинформировал о решении Эстонии коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

15 ноября власти Эстонии сообщили, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет, производственные возможности компании не нарушены. Департамент полиции безопасности и пограничная охрана задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.

В тот же день правительство страны заявило, что Таллин рассматривает возможность закрытия эстонско-российской границы. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что уже обсудил вопрос с министром внутренних дел Игорем Таро.

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