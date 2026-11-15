Почти 150 000 человек подписали петицию за возвращение Хуанга в Nvidia

8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. По данным издания, американские спецслужбы считали ее связанной с китайской разведкой и полагали, что она передавала информацию Пекину. Позже Хуанг был также обвинен в том, что изменял жене с двумя сотрудницами Nvidia.