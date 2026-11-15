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Почти 150 000 человек подписали петицию за возвращение Хуанга в Nvidia

Ася Султанова
ТАСС
ТАСС

Петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга на посту руководителя американской компании Nvidia подписали более 148 000 человек. Об этом свидетельствует информация на сайте инициативы.

На 16:00 мск число подписавших обращение достигло 148 574 человек. Среди участников инициативы числятся 7338 действующих сотрудников Nvidia и 79 092 акционеров компании. Более 60 000 подписей оставили сторонники экс-руководителя.

8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. По данным издания, американские спецслужбы считали ее связанной с китайской разведкой и полагали, что она передавала информацию Пекину. Позже Хуанг был также обвинен в том, что изменял жене с двумя сотрудницами Nvidia.

12 ноября Хуанг покинул свой пост генерального директора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио использовал скандал вокруг Хуанга, чтобы ослабить его влияние на президента США Дональда Трампа

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