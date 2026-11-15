«Моссад» предупредил ЦРУ, что Иран готовит убийство Трампа

11 ноября Трамп выразил надежду, что Вашингтону больше не придется наносить удары по территории Ирана. По его словам, США не начинали войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против Вашингтона с 1979 г. 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран.