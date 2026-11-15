«Моссад» предупредил ЦРУ, что Иран готовит убийство Трампа
«Моссад» предупредил ЦРУ о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных членов его администрации, в том числе с помощью беспилотников. Об этом пишет газета Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленных израильских и американских чиновников. По данным издания, эти сведения подтвердило и другое западное разведывательное агентство. Израиль проверил информацию по запросу американских спецслужб, а директор «Моссада» Роман Гофман, находящийся с визитом в США, встретился, в частности, с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.
На фоне угроз в США резко усилили меры безопасности. Высокопоставленных чиновников перевели из их домов на защищенные объекты, а их публичные появления на открытом воздухе сократили. По данным Fox News, министр финансов Скотт Бессент перевезен из своего дома в вашингтонском Джорджтауне на защищенную военную базу – он курирует санкции против Ирана и считается движущей силой экономической кампании против иранского режима. В эфире CNBC он заявил, что получает угрозы убийством из Ирана. На защищенных объектах находятся также госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Для публичных появлений самого Трампа введены особые меры, включая системы для нейтрализации угроз беспилотников.
Иранские угрозы стали одной из главных причин изменения подхода Трампа к переговорам с Тегераном, сообщили высокопоставленные чиновники. В заявлении, опубликованном 12 ноября, президент США попросил вице-президента сосредоточить «все свое внимание без остатка» на борьбе с коррупцией и преступностью в управляемых демократами городах и штатах. По словам Трампа, США больше не нуждаются в сделке с Ираном. Заявление прозвучало через день после сообщений о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался организовать прямую встречу с высокопоставленными иранскими чиновниками; в итоге Трамп отстранил его от переговоров.
11 ноября Трамп выразил надежду, что Вашингтону больше не придется наносить удары по территории Ирана. По его словам, США не начинали войну с Ираном, поскольку Тегеран ведет ее против Вашингтона с 1979 г. 10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы заключить соглашение с Ираном, однако условия, которые в настоящее время выдвигает Тегеран, американская сторона считает несерьезными и абсурдными. При этом он также сказал, что Вашингтон располагает альтернативами возобновлению боевых действий против Ирана или принятию требований Тегерана. По словам собеседников Reuters, Рубио выступил за продолжение экономического давления на Иран.