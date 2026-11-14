Российские батутисты завоевали шесть медалей на первенстве мира в Китае

Российские спортсмены выиграли шесть медалей в шести финалах юниорского первенства мира по прыжкам на батуте, которое проходит в китайском Нанкине. В активе сборной три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда, сообщили в Федерации гимнастики России.