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Российские батутисты завоевали шесть медалей на первенстве мира в Китае

Елена Вострикова

Российские спортсмены выиграли шесть медалей в шести финалах юниорского первенства мира по прыжкам на батуте, которое проходит в китайском Нанкине. В активе сборной три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда, сообщили в Федерации гимнастики России.

Золотые медали в синхронных прыжках среди юношей 11–12 лет завоевали Кирилл Быцко и Виктор Бабаев. Судьи оценили их выступление в 47,750 балла. В аналогичной дисциплине среди девушек этой возрастной категории серебряными призерами стали Елизавета Зверева и Екатерина Базина, набравшие 45,440 балла.

Еще одно золото сборной принес Лев Бусарев, победивший в соревнованиях на двойном минитрампе среди юниоров 17–21 года. Его результат составил 28,600 балла.

Третью золотую награду выиграли Тимур Кива и Михаил Андрейко. Российский дуэт занял первое место в синхронных прыжках среди юношей 13–14 лет с результатом 48,180 балла.

На акробатической дорожке Георгий Морозов стал бронзовым призером среди юношей 13–14 лет, получив 23,600 балла. В этой же дисциплине среди девушек аналогичного возраста Марина Доливец завоевала серебро с результатом 23,500 балла.

Юниорское первенство мира проходит в Нанкине с 12 по 15 ноября. Российские батутисты участвуют в соревнованиях с национальной символикой.

7 ноября также сообщалось, что сборная России стала победителем командного чемпионата Европы по дзюдо в Белграде. В финале российские спортсмены обыграли команду Грузии со счетом 4:1. Бронзовые награды достались сборным Турции и Франции.

8 ноября стало известно о победе российских самбистов в медальном зачете чемпионата мира в Ташкенте. Сборная завоевала 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. В 50-м чемпионате мира приняли участие спортсмены из 101 страны.

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