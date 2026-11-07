Сборная России победила на командном чемпионате Европы по дзюдо
Сборная России одержала победу на командном чемпионате Европы по дзюдо. Об этом сообщило агентство «РИА Новости». Турнир проходил в Белграде в Сербии.
Россия победила Грузию со счетом 4-1 в финале чемпионата. Бронза досталась сборным Турции и Франции.
Российская команда стала чемпионом Европы по дзюдо впервые за семь лет. В состав российской сборной входили Элис Старцева, Ирина Зуева, Ольга Мухина, Тамара Лищенко, Камила Бадурова, Дарья Речкалова, Валерий Ендовицкий, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Тимур Арбузов, Егор Андони и Денис Батчаев.
13 октября «Ведомости» писали, что российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходил с 4 по 11 октября в Баку. Он победил в финале Ушанги Кокаури из Азербайджана. Бронзу получили Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. В смешанном командном турнире сборная России дошла до финала и стала серебряным призером.