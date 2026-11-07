Сборная России победила на командном чемпионате Европы по дзюдо

13 октября «Ведомости» писали, что российский спортсмен Инал Тасоев завоевал золото в категории свыше 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходил с 4 по 11 октября в Баку. Он победил в финале Ушанги Кокаури из Азербайджана. Бронзу получили Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. В смешанном командном турнире сборная России дошла до финала и стала серебряным призером.