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Clash Report: устроивший стрельбу в Кракове был в камуфляже и с бронежилетом

Анна Суслова

Стрелок, открывший огонь в центре Кракова в Польше, мог быть вооружен карабином Haenel CR или эквивалентом на базе AR-15. На нападавшем была армейская камуфляжная форма, шлем и бронежилет. Об этом сообщило издание Clash Report.

По данным СМИ, оружие было оснащено оптическим прицелом.

Haenel CR – немецкий самозарядный карабин, выпускающийся для использования правоохранительными органами и гражданским населением. Разработан на базе американской модульной системы оружия AR-15.

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали. Погибли 5 человек, 10 человек получили ранения. Полиция Малопольского воеводства сообщила, что преступник, открывший огонь, был ранен правоохранителями. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в Краков направляется глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что полиция изучает все обстоятельства и причины стрельбы.

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