Clash Report: устроивший стрельбу в Кракове был в камуфляже и с бронежилетом

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали. Погибли 5 человек, 10 человек получили ранения. Полиция Малопольского воеводства сообщила, что преступник, открывший огонь, был ранен правоохранителями. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.