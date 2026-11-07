Мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей

В октябре телефонные мошенники похитили у 85-летнего пенсионера более 27 млн руб. Пенсионер получил сообщение якобы от работодателя о начале проверки и о том, что с мужчиной свяжутся правоохранительные органы. Позже с пенсионером связались «представители органов», которые сказали, что мошенники пытаются украсть у него денежные средства. В результате мошеннической атаки пенсионер снял денежные средства, купил золотые слитки, продал гараж и автомобиль, а также занял деньги у друзей.