Мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн рублей
Мошенники похитили у жительницы Москвы 450 млн руб. под предлогом утечки ее персональных данных из организации, где работает потерпевшая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией ее коллеги. В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение», – сказали в пресс-службе.
После этого с москвичкой связывались различные лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Банка России. В ходе диалога злоумышленники сообщили об утечке персональных данных потерпевшей из организации, где она работает. Мошенники также пригрозили женщине уголовной ответственностью, если она кому-либо расскажет о содержании их диалога.
Злоумышленники заявили, что необходимо перевыпустить банковские счета потерпевшей для того, чтобы избежать их компрометации, а после вывести средства в наличный оборот. Женщина также должна была передать денежные средства через курьеров. Москвичка передала им 450 млн руб.
В октябре телефонные мошенники похитили у 85-летнего пенсионера более 27 млн руб. Пенсионер получил сообщение якобы от работодателя о начале проверки и о том, что с мужчиной свяжутся правоохранительные органы. Позже с пенсионером связались «представители органов», которые сказали, что мошенники пытаются украсть у него денежные средства. В результате мошеннической атаки пенсионер снял денежные средства, купил золотые слитки, продал гараж и автомобиль, а также занял деньги у друзей.