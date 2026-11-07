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ПВО за ночь уничтожила более 400 БПЛА над Россией

Антон Потоков

Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

В Саратовской области в результате атаки пострадали люди. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Дом загорелся в Белгороде после атаки ВСУ. Раненый мужчина от транспортировки в стационар отказался, ему оказали помощь на месте. Еще один пострадавший белгородец – в Новом Осколе, где дрон ночью ударил по коммерческому зданию. Мужчину доставили в местную ЦРБ.

В ночь на 6 ноября российские силы ПВО сбили 142 БПЛА. А ночью 4 ноября ВСУ атаковали российские регионы 709 беспилотниками, все они были ликвидированы.

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