ПВО за ночь уничтожила более 400 БПЛА над Россией
Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Дроны сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
В Саратовской области в результате атаки пострадали люди. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Дом загорелся в Белгороде после атаки ВСУ. Раненый мужчина от транспортировки в стационар отказался, ему оказали помощь на месте. Еще один пострадавший белгородец – в Новом Осколе, где дрон ночью ударил по коммерческому зданию. Мужчину доставили в местную ЦРБ.
В ночь на 6 ноября российские силы ПВО сбили 142 БПЛА. А ночью 4 ноября ВСУ атаковали российские регионы 709 беспилотниками, все они были ликвидированы.