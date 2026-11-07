ПВО за ночь уничтожила более 400 БПЛА над Россией

В Саратовской области в результате атаки пострадали люди. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры. Дом загорелся в Белгороде после атаки ВСУ. Раненый мужчина от транспортировки в стационар отказался, ему оказали помощь на месте. Еще один пострадавший белгородец – в Новом Осколе, где дрон ночью ударил по коммерческому зданию. Мужчину доставили в местную ЦРБ.