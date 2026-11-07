48 000 км за 28 лет: что Карл Бушби потерял и нашел, обойдя планету пешком

Бушби шутит, что люди не ожидают, что пеший странник может быть таким толстым, как он: «Но я просиживаю по три месяца в ожидании очередной визы, старею и ем печенье». Изначально он рассчитывал вернуться домой через 12 лет. Путешествие заняло 28 лет, но в пути он провел около 15 из них. Остальное время, по его словам, ушло на подготовку переходов (как на Аляске), оформление виз и «разборки с геополитикой». В перерывах он обычно уезжал в Мексику, потому что там дешево жить. Каждый раз он возвращался на место, где прервал путь, и снова шел пешком.