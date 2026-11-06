Тур The Weeknd собрал $1,3 млрд и стал самым кассовым среди мужчин-исполнителей
Канадский музыкант Эйбел Макконен Тесфайе, известный как The Weeknd, установил рекорд по самым кассовым сборам за всю историю мужских исполнителей. Его тур After Hours Til Dawn, который длился 4 года, собрал более $1,3 млрд. Об этом сообщило издание Variety.
Предыдущий рекорд принадлежал британскому певцу Элтону Джону, тур «Farewell Yellow Brick Road» которого собрал более $939 млн.
В общем неофициальном рейтинге туров The Weeknd находится на третьем месте: тур «Eras» американской певицы Тейлор Свифт собрал более $2 млрд, а тур британской рок-группы Coldplay «Music of the Spheres» – более $1,5 млрд.
Турне The Weeknd началось в июле 2022 г. За это время музыкант провел 176 концертов в 67 городах, 30 странах, на пяти континентах. За это время было продано более 9 млн билетов.