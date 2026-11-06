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Минюст внес Дудя, Быкова и Акунина в список лиц с временными ограничениями

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Признанные Минюстом иноагентами Юрий Дудь, Александр Невзоров, Сергей Ухов, Дмитрий Быков, Леонид Волков, Дмитрий Гудков, Сергей Давидис, Григорий Чхартишвили, Сергей Ежов и Ксения Фадеева включены в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничения. Это следует из данных на сайте ведомства.

В частности, в отношении журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) указана ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Для журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (считается в России иноагентом) приведена статья о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

В отношении писателя Дмитрия Быкова (считается в России иноагентом) указаны статьи о распространении ложной информации о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Для писателя Григория Чхартишвили (считается в России иноагентом), известного под псевдонимом Борис Акунин, перечислены статьи о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

В перечне также приведены статьи УК РФ в отношении Леонида Волкова (считается в России иноагентом), Сергея Давидиса (считается в России иноагентом) и Сергея Ежова (считается в России иноагентом). Для Ксении Фадеевой (считается в России иноагентом) указана ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России). В отношении Сергея Ухова (считается в России иноагентом) установлена статья за нарушение деятельности иноагентов.

Реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, создан в августе 2026 г. В него включают находящихся за границей граждан, которые уклоняются от исполнения назначенного им уголовного или административного наказания. В отношении фигурантов списка действуют ограничения на распоряжение имуществом и денежными средствами, получение кредитов, оформление документов и использование ряда государственных услуг.

6 ноября Минюст также внес в реестр иностранных агентов незарегистрированные политические объединения «Рассвет» и «Мирная Россия», а также медиаресурс «Разоблачено». В обновленный перечень также вошли Борис Грозовский, Галина Рымбу, Николай Родькин, Мурат Темиров и Леда Гарина. 

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