Минюст внес Дудя, Быкова и Акунина в список лиц с временными ограничениями

В перечне также приведены статьи УК РФ в отношении Леонида Волкова (считается в России иноагентом) , Сергея Давидиса (считается в России иноагентом) и Сергея Ежова (считается в России иноагентом) . Для Ксении Фадеевой (считается в России иноагентом) указана ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России). В отношении Сергея Ухова (считается в России иноагентом) установлена статья за нарушение деятельности иноагентов.