Минюст внес Дудя, Быкова и Акунина в список лиц с временными ограничениями
Признанные Минюстом иноагентами Юрий Дудь, Александр Невзоров, Сергей Ухов, Дмитрий Быков, Леонид Волков, Дмитрий Гудков, Сергей Давидис, Григорий Чхартишвили, Сергей Ежов и Ксения Фадеева включены в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничения. Это следует из данных на сайте ведомства.
В частности, в отношении журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) указана ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Для журналиста Александра Невзорова
В отношении писателя Дмитрия Быкова
В перечне также приведены статьи УК РФ в отношении Леонида Волкова
Реестр лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, создан в августе 2026 г. В него включают находящихся за границей граждан, которые уклоняются от исполнения назначенного им уголовного или административного наказания. В отношении фигурантов списка действуют ограничения на распоряжение имуществом и денежными средствами, получение кредитов, оформление документов и использование ряда государственных услуг.
6 ноября Минюст также внес в реестр иностранных агентов незарегистрированные политические объединения «Рассвет» и «Мирная Россия», а также медиаресурс «Разоблачено». В обновленный перечень также вошли Борис Грозовский, Галина Рымбу, Николай Родькин, Мурат Темиров и Леда Гарина.