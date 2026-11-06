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Правнук Рокфеллера умер в возрасте 89 лет

Татьяна Мозолевская
Сенат США
Сенат США

Политик и правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV умер в возрасте 89 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его семью.

Бывший сенатор США скончался 6 ноября в своем доме в Вашингтоне. Причину смерти родственники политика не раскрыли.

Рокфеллер IV был правнуком основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Рокфеллера. Несмотря на происхождение из семьи, традиционно связанной с республиканской партией, он вступил в демократическую партию и построил политическую карьеру в Западной Виргинии.

С 1977 по 1985 г. Рокфеллер занимал пост губернатора Западной Виргинии, после чего был избран в сенат США. Он представлял штат в верхней палате конгресса на протяжении пяти сроков – с 1985 по 2015 г.

В сенате Рокфеллер занимался вопросами здравоохранения, налоговой реформы, социальной политики и национальной безопасности. Как отмечает The Washington Post, он уделял особое внимание защите интересов социально уязвимых групп населения.

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