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Задержанный москвич раскаялся в передаче разведданных запрещенной организации

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Житель Москвы, задержанный по подозрению в передаче разведданных запрещенной в РФ террористической организации, признал вину и раскаялся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Москве и Московской области.

«Я вину признаю, свою вину, и раскаиваюсь за все мной содеянное», – заявил задержанный на допросе.

На допросе мужчина рассказал, что в июле 2026 г. связался с представителями организации через Telegram-бот. После заполнения анкеты с ним связался куратор и предложил снимать колонны транспортных средств Минобороны РФ. Задержанный заявил, что выполнил это задание.

5 ноября сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который готовил по заданию украинского куратора диверсию на железной дороге. По информации спецслужбы, задержанный также собирал сведения о расположении объектов Вооруженных сил РФ и автозаправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

3 ноября в Запорожской области был задержан житель Мелитополя 2001 г. р., подозреваемый в государственной измене за передачу украинской стороне координат объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

2 ноября ФСБ предотвратила серию диверсий, которые украинские спецслужбы планировали с помощью самодельных взрывных устройств, встроенных в FPV-очки для управления беспилотниками. Устройства под видом гуманитарной помощи должны были поступить к российским военнослужащим в зону проведения спецоперации.

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