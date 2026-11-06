Адвокаты Блиновской и ее родственников обжаловали приговор в Верховном суде
Защита блогера Елены Блиновской, ее мужа и родителей обжаловала приговор в Верховном суде России. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении «РИА Новости».
Жалобы поступили 5 ноября. Помимо адвоката самой Блиновской, приговор оспорили представители ее супруга и родителей. Дата рассмотрения обращений пока не назначена.
Днем ранее Верховный суд получил жалобу на приговор Блиновской, осужденной за уход от налогов через дробление бизнеса для отмывания денег. Жалобу подала финансовый управляющий осужденной Мария Ознобихина, не согласная с конфискацией и обращением в доход государства ценностей семьи блогера. Обжалуется приговор первой инстанции от 3 марта 2025 г.
Блиновскую приговорили к 5 годам колонии, штрафу 1 млн руб. и запрету на предпринимательство на четыре года в марте 2026 г. Имущество, включая элитную недвижимость, обращено в доход государства, удовлетворен иск на 587 млн руб. По части обвинения в неуплате налогов Блиновская освобождена из-за истечения срока давности.
В конце июля Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение не изменять приговор Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов. Защита блогера подавала жалобу на ее приговор в январе. Изначально Блиновская была осуждена на пять лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.
В октябре «РИА Новости» писали, что Блиновская не признала вину при кассационном пересмотре приговора.