Адвокаты Блиновской и ее родственников обжаловали приговор в Верховном суде

В конце июля Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение не изменять приговор Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов. Защита блогера подавала жалобу на ее приговор в январе. Изначально Блиновская была осуждена на пять лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.