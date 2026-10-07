Блиновская не признала вину при пересмотре приговора
Блогер Елена Блиновская, осужденная на 4,5 года за легализацию и незаконный оборот средств платежей, не признала вину при кассационном пересмотре приговора. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
Защита настаивала на отмене приговора, ссылаясь на истечение срока давности по статье об уклонении от налогов еще до поступления дела в суд.
Суд в марте 2025 г. признал Блиновскую виновной по этой статье, но освободил от наказания за истечением срока давности. Кассация сочла довод защиты несостоятельным: Блиновская вину в суде не признавала, не соглашалась с обвинением и ходатайств о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не заявляла. Поэтому суд продолжил рассмотрение и вынес обвинительный приговор.
29 июля Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение оставить без изменений приговор Блиновской по делу об уклонении от выплаты налогов. Защита блогера подала кассационную жалобу на ее приговор в январе. Изначально Блиновская была осуждена на пять лет, но Мосгорсуд смягчил это решение в октябре 2025 г. При этом организатор так называемых марафонов желаний отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора.
В марте 2025 г. Савеловский суд также оштрафовал Блиновскую на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб.