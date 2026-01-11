Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассации
Адвокат блогера Елены Блиновской подал кассационную жалобу на ее приговор по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Блиновская была осуждена в марте 2025 г. за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб.
26 марта 2025 г. защита Блиновской подала апелляционную жалобу на ее приговор. Блиновская отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора. В октябре 2025 г. стало известно, что Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской. Срок наказания «королеве марафонов» был сокращен с 5 до 4,5 года колонии общего режима.