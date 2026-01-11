Защита Блиновской обжаловала ее приговор в кассации

26 марта 2025 г. защита Блиновской подала апелляционную жалобу на ее приговор. Блиновская отбыла почти три года из назначенного ей наказания. В этот срок засчитано время, которое она провела в СИЗО и под домашним арестом до вынесения приговора. В октябре 2025 г. стало известно, что Мосгорсуд смягчил приговор Блиновской. Срок наказания «королеве марафонов» был сокращен с 5 до 4,5 года колонии общего режима.