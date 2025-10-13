Чем известна блогер Елена Блиновская

Чем известна блогер Елена БлиновскаяСуд смягчил «королеве марафонов» приговор по делу о легализации доходов
Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской по делу о легализации доходов и незаконном обороте платежных средств. Срок наказания был сокращен с пяти до четырех с половиной лет. Защита блогера просила предоставить отсрочку отбывания наказания до достижения младшей дочерью блогера 14-летнего возраста, но суд отклонил ходатайство. Что известно о «королеве марафонов» – в справке «Ведомостей».
Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 г. в поселке Опарино Кировской области. Позже с родителями и братом они переехали в Ярославль. В 2001 г. она окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности «бухгалтерский учет». После окончания вуза работала некоторое время по специальности, но в 2005 г. открыла при поддержке своего будущего мужа Алексея Блиновского свой первый бизнес – салон «Свадебный переполох». В 2008 г. они поженились и Блиновская ушла в декрет. В 2009 г. у пары родился первый ребенок – Всеволод, а в 2011 г. – близнецы Платон и Мирон. В этот период будущий блогер изучала, по ее словам, психологию и вопросы тайм-менеджмента. О своем опыте и знаниях она начала рассказывать в соцсетях.
В 2015 г. Блиновская запустила «Марафон желаний» – первый из множества онлайн-курсов, предлагавший участникам различные техники для позитивного мышления и личностного роста. У блогера были и другие проекты аналогичной направленности – «Стань и получишь», «Финансовый марафон», «Про отношения» и др. В 2016 г. она одержала победу конкурсе «Миссис Россия International». Эти проекты оказались крайне востребованными: аудитория «Марафона желаний» выросла, писал Forbes, с 5000 человек в 2017 г. до 100 000 в 2020 г., выручка в разгар пандемии могла составить порядка 330 млн руб. В 2020 г. вышел также художественный фильм «Марафон желаний», Блиновская выступила в качестве продюсера.
В конце апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. Сначала блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 г. суд отправил ее в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала статус индивидуального предпринимателя блогера. В феврале 2025 г. суд арестовал несколько объектов недвижимости блогера в Московской области, Москве и Крыму, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.
3 марта Савеловский районный суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в 1 млн руб. Также было запрещено в течение четырех лет заниматься коммерческой деятельностью. Суд признал ее виновной по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное преследование по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) было прекращено из-за истечения сроков давности.
Суд пришел к выводу, что блогер при посредничестве своего мужа Алексея в 2019-2021 гг. уклонилась от уплаты налогов с физлица на сумму 906 млн руб. при помощи дробления бизнеса. При этом супруги легализовали часть средств в размере 716 млн руб. Блиновская также приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях легализации денежных средств.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с тем, что ранее он был объявлен в федеральный розыск. В апреле 2024 г. он заключил контракт с Минобороны и начал участвовать в боевых действиях на Украине.