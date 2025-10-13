Чем известна блогер Елена Блиновская

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 г. в поселке Опарино Кировской области. Позже с родителями и братом они переехали в Ярославль. В 2001 г. она окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности «бухгалтерский учет». После окончания вуза работала некоторое время по специальности, но в 2005 г. открыла при поддержке своего будущего мужа Алексея Блиновского свой первый бизнес – салон «Свадебный переполох». В 2008 г. они поженились и Блиновская ушла в декрет. В 2009 г. у пары родился первый ребенок – Всеволод, а в 2011 г. – близнецы Платон и Мирон. В этот период будущий блогер изучала, по ее словам, психологию и вопросы тайм-менеджмента. О своем опыте и знаниях она начала рассказывать в соцсетях.