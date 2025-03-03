Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии

Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонииБлогера признали виновной в неуплате налогов и отмывании средств
Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в 1 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Кроме того, Блиновской на четыре года запрещается заниматься коммерческой деятельностью. На ее имущество наложен арест на сумму более 650 млн руб. Суд признал блогера виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Блиновская признала вину по всем инкриминируемым ей статьям еще 16 января.
Следствие и суд установили, что Блиновская при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов с физлица на общую сумму в 906 млн руб. После этого супруги с помощью ряда финансовых операций легализовали 716 млн руб. Блогер приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций в целях легализации денег.
27 апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. Изначально блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 г. суд отправил ее в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. После арест Блиновской неоднократно продлялся.
13 ноября 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС России ликвидировала статус индивидуального предпринимателя блогера. 14 декабря 2024 г. ее супруг подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве. 4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании ее банкротом.
13 февраля гособвинитель запрашивал Блиновской шесть лет колонии общего режима. Прокурор также требовал конфисковать ее имущество, наложить штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью пять лет. 17 февраля Арбитражный суд Москвы наложил арест на несколько объектов недвижимости блогера в Московской области, Москве и Крыму, а также автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.
27 февраля Блиновская попросила суд применить к ней положения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания). Согласно этой статье, отсрочка отбывания наказания предоставляется беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, и мужчинам, в случае если они являются единственным родителем ребенка моложе 14 лет. Прокурор заявила, что отсрочку применять не следует, поскольку у детей блогера есть отец. Всего у Блиновских четверо детей.