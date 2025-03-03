Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии

Следствие и суд установили, что Блиновская при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов с физлица на общую сумму в 906 млн руб. После этого супруги с помощью ряда финансовых операций легализовали 716 млн руб. Блогер приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций в целях легализации денег.