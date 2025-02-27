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Блиновская попросила отсрочку от наказания до совершеннолетия детей

Ведомости

Блогер Елена Блиновская попросила суд предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до тех пор, пока ее дети не достигнут совершеннолетия.

Блиновская обратилась с просьбой применить к ней положения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания). Согласно этой статье, отсрочка отбывания наказания предоставляется беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, в случае если они являются единственным родителем ребенка моложе 14 лет.

Прокурор указала, что отсрочку применять не следует, так как у детей блогера есть отец Алексей Блиновский. У Блиновских четверо детей. Приговор блогеру огласят 3 марта.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму свыше 900 млн руб. и отмывании денег. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января блогер полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и не стал удовлетворять ее апелляционные жалобы. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС ликвидировала статус индивидуального предпринимателя Блиновской. После признания банкротом к блогеру поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.

13 февраля гособвинитель запросил Блиновской шесть лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор потребовал конфисковать ее имущество, наложить штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет. 17 февраля Арбитражный суд Москвы наложил арест на ряд объектов недвижимости в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили блогера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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