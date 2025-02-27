Блиновская попросила отсрочку от наказания до совершеннолетия детей
Блогер Елена Блиновская попросила суд предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до тех пор, пока ее дети не достигнут совершеннолетия.
Блиновская обратилась с просьбой применить к ней положения ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания). Согласно этой статье, отсрочка отбывания наказания предоставляется беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, в случае если они являются единственным родителем ребенка моложе 14 лет.
Прокурор указала, что отсрочку применять не следует, так как у детей блогера есть отец Алексей Блиновский. У Блиновских четверо детей. Приговор блогеру огласят 3 марта.
Блиновская обвиняется в неуплате налогов с 2019 по 2021 г. на общую сумму свыше 900 млн руб. и отмывании денег. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 16 января блогер полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.
4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и не стал удовлетворять ее апелляционные жалобы. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС ликвидировала статус индивидуального предпринимателя Блиновской. После признания банкротом к блогеру поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.
13 февраля гособвинитель запросил Блиновской шесть лет колонии общего режима. Кроме того, прокурор потребовал конфисковать ее имущество, наложить штраф в 1,5 млн руб. и запретить заниматься коммерческой деятельностью сроком на пять лет. 17 февраля Арбитражный суд Москвы наложил арест на ряд объектов недвижимости в Московской области, Москве и Крыму, а также элитные автомобили блогера.