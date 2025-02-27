Блиновская попросила отсрочку от наказания до совершеннолетия детей

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании Блиновской банкротом и не стал удовлетворять ее апелляционные жалобы. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал блогера банкротом. Была запущена процедура реализации ее имущества. ФНС ликвидировала статус индивидуального предпринимателя Блиновской. После признания банкротом к блогеру поданы требования от ФНС в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.