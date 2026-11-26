Ливийская национальная армия пообещала ответ на удары Украины
Ливийская национальная армия (ЛНА), которая контролирует восточную часть страны, не будет идти на компромисс в вопросах суверенитета страны. Об этом заявил заместитель командующего ЛНА Саддам Хафтар в соцсети Х. Так он прокомментировал гибель двоих военнослужащих в результате атаки Украины на порт Бенгази и саму атаку Киева на порт.
«Мы не проявим халатности в отношении их права, равно как не пойдем на компромисс в вопросах суверенитета нашей родины, достоинства нашего народа и безопасности его сыновей», – сказано в сообщении.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии предупредил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной, отметив, что продолжение конфликта между РФ и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии».
25 ноября Libya Akhbar сообщил, что в результате атаки Украины на морской порт Бенгази погибли двое военнослужащих военно-морских сил Ливии. В некрологе Главного командования указано, что военные скончались от ранений, полученных в ходе нападения на порт 22 ноября.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ливия, как и любое государство, не оставит безнаказанной украинскую атаку на порт Бенгази, в результате которой погибли военные.