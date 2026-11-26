23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии предупредил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной, отметив, что продолжение конфликта между РФ и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии».