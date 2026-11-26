Инфляционные ожидания населения в ноябре повысились
В ноябре ожидания населения по инфляции составили 13,5% после 13,2% в октябре. Они остаются в диапазоне значений 2024-2025 гг. Такие данные получил «инФОМ», их опубликовал Банк России.
Ожидания на пять лет вперед почти не изменились и составили 12,1%. Наблюдаемая годовая инфляция выросла с 14,5% до 15%. Индекс потребительских настроений (ИПН) снизился. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию на 2026 г. в диапазоне 7,1–7,6%, а на 2027 г. – возврат к 4%.
Ценовые ожидания предприятий снизились в промышленности и торговле, а в сельском хозяйстве – повысились. В остальных отраслях показатель почти не изменился. В среднем он составил 18,6 п. (-2,1 п. к октябрю).
При этом компании повысили оценки ожидаемого спроса. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый в следующие три месяца, снизился до 4,5%. На следующий год показатель будет держаться на уровне 4,2%.
В октябре инфляционные ожидания россиян снизились на 1 п. п. и составляли 13,2%. Инфляционные ожидания на пять лет вперед, наоборот, выросли на 1,5 п. п. до 12,2%.