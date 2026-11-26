Ожидания на пять лет вперед почти не изменились и составили 12,1%. Наблюдаемая годовая инфляция выросла с 14,5% до 15%. Индекс потребительских настроений (ИПН) снизился. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию на 2026 г. в диапазоне 7,1–7,6%, а на 2027 г. – возврат к 4%.