Перенос квот на следующий год не изменит ситуацию с точки зрения чистого баланса: все добывают столько, сколько могут, но ограничены возможностями по вывозу нефти из Персидского залива, считает основатель и директор Energy Aspects Амрита Сен. Своим мнением она поделилась в интервью Bloomberg Television.