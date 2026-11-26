ОПЕК+ может продлить текущие квоты по добыче нефти на январь
Представители страны ОПЕК+ планируют провести онлайн-встречу в воскресенье, чтобы установить целевые показатели добычи нефти на 2027 год. Они рассматривают возможность продления нынешних квот на январь, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух делегатов. Причиной названы неопределенности, например война в Иране.
Сейчас предельный уровень добычи нефти такой:
для Саудовской Аравии -10,478 млн б/с;
России – 9,949 млн б/с;
Ирака – 4,431 млн б/с;
Кувейта – 2,676 млн б/с;
Казахстана – 1,628 млн б/с;
Алжира – 1,007 млн б/с;
Омана – 841 000 б/с.
На встрече 29 ноября планировалось учесть результаты внешней оценки максимальных добычных возможностей каждой страны, но этот процесс осложнился из-за возражений Ирака по поводу полученной оценки, пишет Bloomberg. По данным «Интерфакса», Россия также ведет переговоры об уточнении оценки своих мощностей.
Перенос квот на следующий год не изменит ситуацию с точки зрения чистого баланса: все добывают столько, сколько могут, но ограничены возможностями по вывозу нефти из Персидского залива, считает основатель и директор Energy Aspects Амрита Сен. Своим мнением она поделилась в интервью Bloomberg Television.
В начале ноября страны ОПЕК+ решили сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре на уровне сентября-ноября.
В мае ОАЭ покинули ОПЕК на фоне конфликта в регионе после ряда атак Ирана на объекты на территории страны. ОАЭ были одним из крупнейших производителей нефти, входящих в альянс. Руководство Эмиратов предупреждало, что договоренности ОПЕК+ соблюдать не намерено.