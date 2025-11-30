Страны ОПЕК+ подтвердили действие текущих квот по добыче нефти
ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение.
Решение было принято на встрече глав делегаций стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.
17 октября президент РФ Владимир Путин объявил, что добыча нефти в России в 2025 г. снизится примерно на 1% к уровню прошлого года и составит 510 млн т. Сокращение происходит в результате исполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК и ОПЕК+, пояснил президент, т. е. это добровольное снижение.
«Ведомости» писали, что в прошлом году добыча нефти в России снизилась на 3% до 516,1 млн т. Поставки нефти на экспорт в 2024 г., по данным Минэнерго, сократились на 2% до 239,8 млн т, а первичная переработка – на 3% до 266,8 млн т. Производство бензина составило 43,1 млн т (-2%), дизельного топлива – 85,7 млн т (-3%).
В 2026 и 2027 гг. в России ожидается увеличение добычи нефти. Доктор экономических наук, профессор, заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Ирина Филимонова говорила, что увеличение добычи прогнозируется на фоне снятия ограничений ОПЕК.