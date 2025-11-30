Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Страны ОПЕК+ подтвердили действие текущих квот по добыче нефти

Ведомости

ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение.

Решение было принято на встрече глав делегаций стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

17 октября президент РФ Владимир Путин объявил, что добыча нефти в России в 2025 г. снизится примерно на 1% к уровню прошлого года и составит 510 млн т. Сокращение происходит в результате исполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК и ОПЕК+, пояснил президент, т. е. это добровольное снижение.

Добыча нефти участниками ОПЕК в цифрах и графиках

Экономика / Мировая экономика

«Ведомости» писали, что в прошлом году добыча нефти в России снизилась на 3% до 516,1 млн т. Поставки нефти на экспорт в 2024 г., по данным Минэнерго, сократились на 2% до 239,8 млн т, а первичная переработка – на 3% до 266,8 млн т. Производство бензина составило 43,1 млн т (-2%), дизельного топлива – 85,7 млн т (-3%).

В 2026 и 2027 гг. в России ожидается увеличение добычи нефти. Доктор экономических наук, профессор, заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Ирина Филимонова говорила, что увеличение добычи прогнозируется на фоне снятия ограничений ОПЕК.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь