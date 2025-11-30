Страны ОПЕК+ подтвердили действие текущих квот по добыче нефти

«Ведомости» писали, что в прошлом году добыча нефти в России снизилась на 3% до 516,1 млн т. Поставки нефти на экспорт в 2024 г., по данным Минэнерго, сократились на 2% до 239,8 млн т, а первичная переработка – на 3% до 266,8 млн т. Производство бензина составило 43,1 млн т (-2%), дизельного топлива – 85,7 млн т (-3%).