В России ожидается увеличение добычи нефти в 2026 и 2027 годах

Филимонова уточнила, что прирост добычи ожидается уже в октябре и ноябре 2025 г. По ее данным, в текущем году добыча нефти и газового конденсата в стране прогнозируется на уровне 516 млн т, в 2026 г. показатель составит 525 млн т., в 2027 г. – 533 млн т.