В России ожидается увеличение добычи нефти в 2026 и 2027 годах
Увеличение добычи нефти прогнозируется в России в 2026 и 2027 гг. на фоне снятия ограничений ОПЕК, заявила доктор экономических наук, профессор, заведующая Центром экономики недропользования нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН Ирина Филимонова на конференции «Трофимуковские чтения».
«Есть ожидания 2026-2027 гг., что у нас добыча будет постепенно расти в том числе потому, что мы поддерживаем, как и страны ОПЕК, тенденцию на начало роста добычи, снимаем с себя вот эти квоты», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
Филимонова уточнила, что прирост добычи ожидается уже в октябре и ноябре 2025 г. По ее данным, в текущем году добыча нефти и газового конденсата в стране прогнозируется на уровне 516 млн т, в 2026 г. показатель составит 525 млн т., в 2027 г. – 533 млн т.
Профессор добавила, что США не присоединились к сделке ОПЕК+ и постоянно наращивают добычу. Это стало возможным за счет мощного технологического прорыва. Филимонова выразила мнение, что пример Вашингтона достаточно показателен для РФ, так как в стране тоже есть трудноизвлекаемые запасы нефти, в том числе Баженовская свита и территории Арктики.
5 октября восемь стран ОПЕК+ достигли договоренности увеличить добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). Такое решение принято в связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка.
Reuters со ссылкой на источники писало, что в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов. Москва выступала за небольшое увеличение добычи, чтобы избежать давления на цены, а Эр-Рияд предпочел бы нарастить показатель «вдвое, втрое или даже вчетверо» – до 274 000, 411 000 или 548 000 б/с соответственно. Следующая встреча стран состоится 2 ноября.