Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 137 000 баррелей в сутки с ноября

Восемь стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти с ноября на 137 000 баррелей в сутки (б/с). Решение принято в ходе виртуальной встречи 5 октября, сообщила организация на своем сайте. 

«В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 000 б/с», – говорится в заявлении. 

Источники Reuters сообщили, что в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов: Москва выступала за небольшое увеличение добычи, чтобы избежать давления на цены. А Саудовская Аравия, по данным агентства, предпочла бы увеличить этот показатель «вдвое, втрое или даже вчетверо» – до 274 000, 411 000 или 548 000 б/с соответственно.

Следующая встреча восьми стран состоится 2 ноября. На предыдущем собрании в сентябре также было принято решение о корректировке объема добычи нефти в октябре на 137 000 б/с.

