Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 137 000 баррелей в сутки с ноября

Источники Reuters сообщили, что в преддверии встречи Россия и Саудовская Аравия придерживались разных взглядов: Москва выступала за небольшое увеличение добычи, чтобы избежать давления на цены. А Саудовская Аравия, по данным агентства, предпочла бы увеличить этот показатель «вдвое, втрое или даже вчетверо» – до 274 000, 411 000 или 548 000 б/с соответственно.