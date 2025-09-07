Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в октябре
Восемь стран ОПЕК+ приняли решение о корректировке объема добычи нефти в октябре на 137 000 баррелей в сутки (б/с), сообщается на сайте организации.
Виртуальную встречу 7 сентября провели Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Решение о корректировке принято в связи со «стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти», говорится в сообщении. Россия, как следует из опубликованной таблицы, сможет в октябре нарастить добычу нефти в рамках квоты ОПЕК+ до 9,491 млн б/с.
В заседании группы принял участие вице-премьер РФ Александр Новак, сообщили в правительстве. В ходе встречи ее участники подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 г. В следующий раз страны ОПЕК+ соберутся 5 октября.
В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться каждый месяц.