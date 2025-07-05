Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе

Россия, как следует из таблицы, без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу в августе до 9,344 млн б/с, Саудовская Аравия – до 9,756 млн, Казахстан – до 1,532 млн, Ирак – до 4,171 млн, Кувейт – до 2,518 млн, ОАЭ – до 3,272 млн, Алжир – до 948 000, Оман – до 792 000. Постепенное увеличение, как отмечается в заявлении, может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти, заявили в организации.