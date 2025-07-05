Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в августе
Страны ОПЕК+ на встрече 5 июля согласовали корректировку производства на 548 000 барр. в сутки (б/с) в августе 2025 г. с требуемого уровня производства в июле, что эквивалентно четырем ежемесячным приростам. Об этом сообщается на сайте организации.
Россия, как следует из таблицы, без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу в августе до 9,344 млн б/с, Саудовская Аравия – до 9,756 млн, Казахстан – до 1,532 млн, Ирак – до 4,171 млн, Кувейт – до 2,518 млн, ОАЭ – до 3,272 млн, Алжир – до 948 000, Оман – до 792 000. Постепенное увеличение, как отмечается в заявлении, может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти, заявили в организации.
По мнению стран ОПЕК+, мера позволит участницам ускорить выплату компенсации. Они также подтвердили в ходе встречи намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 г. Следующая встреча восьми стран состоится 3 августа, на ней будет принято решение об уровнях добычи в сентябре.
В декабре 2024 г. страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до апреля 2025 г. Планировалось, что с апреля 2025 г. до конца сентября 2026 г. корректировки в размере 2,2 млн барр. в сутки будут постепенно отменяться каждый месяц.
В ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.