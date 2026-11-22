В ДНР мужчина поднял крупные купюры и попал в больницу с отравлением
В Макеевке в Донецкой народной республике мужчина подобрал пятитысячные купюры, после этого его госпитализировали с отравлением. Об этом сообщает минздрав ДНР. Инцидент произошел 21 ноября. Медики не установили, каким веществом был отравлен мужчина. Ему оказали необходимую помощь, его состояние стабильное.
Как уточнили в ведомстве, купюры были разбросаны возле остановки общественного транспорта.
2 ноября ФСБ России призвала волонтеров и благотворительные организации проверять гуманитарные грузы на наличие взрывчатки и отравляющих веществ. По данным спецслужбы, для маскировки самодельных взрывных устройств могут использоваться обычные предметы, которые внешне не вызывают подозрений.
В ноябре 2025 г. в Красногорске 10-летний мальчик лишился нескольких пальцев, подняв начиненную взрывчаткой 10-рублевую купюру. В день, когда ребенка выписали из больницы, ему позвонил президент России Владимир Путин и пожелал выздоровления.