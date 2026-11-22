В Макеевке в Донецкой народной республике мужчина подобрал пятитысячные купюры, после этого его госпитализировали с отравлением. Об этом сообщает минздрав ДНР. Инцидент произошел 21 ноября. Медики не установили, каким веществом был отравлен мужчина. Ему оказали необходимую помощь, его состояние стабильное.