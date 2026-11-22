19 ноября Бонта сообщил, что направил Nvidia повестку с требованием предоставить информацию в связи с проверкой. В заявлении не говорилось, что штат рассматривает возможные уголовные нарушения. По словам Бонты, если расследование установит факт нарушений, санкции могут включать судебный запрет на дальнейшие нарушения и возврат прибыли от незаконных продаж, а дело потенциально может дойти и до уголовного преследования – в зависимости от того, что покажут факты и каковы были намерения.