В США допустили уголовное преследование в отношении Nvidia из-за чипов для КНР
Калифорния проверяет Nvidia на предмет уголовных нарушений из-за возможных незаконных поставок чипов в Китай и введения инвесторов и общественности в заблуждение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора штата Роба Бонту. По словам Бонты, если Nvidia или ее бывший глава Дженсен Хуанг сообщали общественности ложные сведения о таких продажах, мог быть нарушен целый ряд калифорнийских законов – как гражданских, так и уголовных. Расследование пока находится на начальном этапе.
19 ноября Бонта сообщил, что направил Nvidia повестку с требованием предоставить информацию в связи с проверкой. В заявлении не говорилось, что штат рассматривает возможные уголовные нарушения. По словам Бонты, если расследование установит факт нарушений, санкции могут включать судебный запрет на дальнейшие нарушения и возврат прибыли от незаконных продаж, а дело потенциально может дойти и до уголовного преследования – в зависимости от того, что покажут факты и каковы были намерения.
Расследование было отчасти вызвано разоблачениями о романе Хуанга с подозреваемой в шпионаже гражданкой Китая. Скандал спровоцировал резкую распродажу акций компании и привел к отставке Хуанга с поста генерального директора. Президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР проверяет отношения Хуанга с подозреваемой в шпионаже. Сам Бонта не исключил, что выводы расследования могут оказаться никак не связаны с романом Хуанга.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Как сообщал Bloomberg, акции Nvidia потеряли более 29% с конца октября, когда появилась новость о романе Хуанга с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Nvidia потеряла около $1 трлн рыночной стоимости после ухода Дженсена Хуанга с поста главы. Об этом пишет Business Insider.