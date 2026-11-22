1 / 12 Яков Джугашвили

У Сталина было трое родных детей и один приемный. Старший сын, Яков Джугашвили, родился в 1907 г. в браке с Екатериной Сванидзе. Вскоре мать умерла от тифа, поэтому мальчика воспитывали ее родственники. Яков впервые увидел отца только в 14 лет. В 1925 г. после конфликта с родителем, который не одобрял его намерение жениться, молодой человек попытался свести счеты с жизнью, но неудачно. В 1930-м он окончил Московский институт инженеров транспорта, а в мае 1941-го – Артиллерийскую академию.



С июня 1941-го Яков воевал на Западном фронте, где командовал батареей. В июле его дивизия попала в окружение. Обстоятельства гибели старшего сына Сталина до сих пор остаются предметом споров. Существует версия, что немцы предлагали обменять его на Фридриха Паулюса, на что советский лидер якобы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». По наиболее распространенной версии, 14 апреля 1943 г. Яков бросился на ограждение в концлагере Заксенхаузен, после чего был застрелен.