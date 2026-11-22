Посольство Украины в Риме после реакции Мелони заявило, что «Миротворец» не является официальным источником и не представляет позицию Киева. Однако, по данным Il Fatto Quotidiano, извинений перед Сальвини так и не принесли. Сам вице-премьер потребовал разъяснений и предупредил, что отсутствие реакции может повлиять на позицию Рима по военной помощи Украине.