Мелони потребовала от Зеленского объяснений из-за базы «Миротворца»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала неприемлемым появление вице-премьера Маттео Сальвини в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.
«Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев», – приводит издание слова Мелони, сказанные на саммите «коалиции желающих» в Берлине. Разговор состоялся после того, как 19 ноября имя Сальвини обнаружили в базе ресурса. Ранее там же появились данные депутатов Европарламента от итальянского «Движения пяти звезд».
Посольство Украины в Риме после реакции Мелони заявило, что «Миротворец» не является официальным источником и не представляет позицию Киева. Однако, по данным Il Fatto Quotidiano, извинений перед Сальвини так и не принесли. Сам вице-премьер потребовал разъяснений и предупредил, что отсутствие реакции может повлиять на позицию Рима по военной помощи Украине.
В октябре 2026 г. Мелони отложила отправку 13-го пакета военной помощи Украине в ожидании выборов в конгресс США. Предыдущая поставка состоялась в декабре 2025 г., с тех пор решение неоднократно переносилось.
В августе Politico сообщало о разногласиях по украинскому вопросу внутри правящей коалиции Италии: партия «Лига», которую представляет Сальвини, выступала против дальнейших поставок вооружений Киеву.
В декабре 2025 г. Сальвини заявлял, что украинский конфликт уже проигран, и обвинял европейских политиков в нежелании его завершать.
«Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 г. по инициативе бывшего советника главы МВД страны Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». В феврале Росфинмониторинг внес создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Тука в перечень террористов и экстремистов в РФ.