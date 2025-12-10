Сальвини обвинил ЕС в нежелании завершить проигранный конфликт на Украине
Украинский конфликт уже проигран, но политики в европейских странах не хотят его заканчивать для сохранения своих постов, заявил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе ток-шоу на канале Rete4.
«Есть впечатление, что в Европе не для спасения жизней на Украине, но для спасения своего кресла кто-то не заинтересован в установлении мира», – сказал он.
По словам Сальвини, конфликты проходят в экономических интересах тех, «кто производит оружие». Он напомнил, что недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о покупке 100 истребителей-бомбардировщиков во Франции. Политик указал, что они будут нужны Киеву, «если война продолжится, а не закончится».
10 декабря The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что у Евросоюза (ЕС), который оказался в роли второстепенного участника процесса урегулирования конфликта на Украине, отсутствует четкая стратегия по урегулированию. По данным газеты, Брюссель, оказавшийся между США и Россией, не имеет ответов на ключевые вопросы о будущем Украины.