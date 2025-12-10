Сальвини обвинил ЕС в нежелании завершить проигранный конфликт на Украине

10 декабря The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что у Евросоюза (ЕС), который оказался в роли второстепенного участника процесса урегулирования конфликта на Украине, отсутствует четкая стратегия по урегулированию. По данным газеты, Брюссель, оказавшийся между США и Россией, не имеет ответов на ключевые вопросы о будущем Украины.