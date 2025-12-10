NYT: у ЕС нет стратегии относительно завершения конфликта на Украине

Лидерам ЕС необходимо убедить европейских избирателей в том, что поддержка Украины стоит затраченных усилий, и для этого потребуются дополнительные военные расходы и увеличение численности армий, включая новые формы призыва, отметили источники NYT. Кроме того, им необходимо усилить борьбу с популистскими и националистическими крайне правыми партиями, о поддержке которых в Европе заявила администрация Трампа в своей новой стратегии национальной безопасности.