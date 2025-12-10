Газета
NYT: у ЕС нет стратегии относительно завершения конфликта на Украине

Ведомости

У Евросоюза, который оказался в роли второстепенного участника процесса урегулирования конфликта на Украине, отсутствует четкая стратегия по завершению конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Брюссель, оказавшийся между США и Россией, не имеет ответов на ключевые вопросы о будущем Украины. Пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к «разлагающейся», по его словам, Европе привлекло внимание, но это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются европейские лидеры, пишет NYT. Они также озабочены дефицитом бюджета, падением рейтинга и ростом влияния крайне правых партий.

Собеседники газеты отметили, что Европе предстоит многое сделать, чтобы укрепить свои позиции. По словам одного из европейских чиновников, «возмущение приятно, но это не политика».

Сийярто: ЕС угрожает глобальной безопасности

Политика / Международные новости

Лидерам ЕС необходимо убедить европейских избирателей в том, что поддержка Украины стоит затраченных усилий, и для этого потребуются дополнительные военные расходы и увеличение численности армий, включая новые формы призыва, отметили источники NYT. Кроме того, им необходимо усилить борьбу с популистскими и националистическими крайне правыми партиями, о поддержке которых в Европе заявила администрация Трампа в своей новой стратегии национальной безопасности.

9 декабря глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа не будет подталкивать Украину к уступкам при обсуждении мирного соглашения. Она подчеркнула, что в настоящий момент план по мирному урегулированию идеалистичен, потому что неправильно заставлять Украину идти на уступки. Дипломат добавила: чтобы соглашение работало, необходимы европейцы.

