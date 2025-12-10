Сийярто: ЕС угрожает глобальной безопасности

26 августа Сийярто заявлял, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Тогда политик высказывал мнение, что Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.