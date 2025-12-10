Газета
Сийярто: ЕС угрожает глобальной безопасности

Ведомости

Европейский союз (ЕС) угрожает глобальной безопасности, когда приветствует атаки Украины на российскую энергоструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств.

Когда Украина ударила по нефтепроводу «Дружба», это нанесло вред не России, а Венгрии и Словакии, отметил он. При этом европейские лидеры похвалили эти действия.

«И это крайне опасно, поскольку другие смогут заявить, что нападения на физическую инфраструктуру – это "позитивное" явление», – добавил венгерский министр (цитата по «РИА Новости»).

Сийярто также напомнил про взрыв веток газопровода «Северный поток», а также осудил атаки на танкеры в Черном море. Он назвал неприемлемым прославлять государственный терроризм и признал печальным, что европейские политики делают такие заявления.

26 августа Сийярто заявлял, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Тогда политик высказывал мнение, что Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.

