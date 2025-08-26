Сийярто назвал атаки на «Дружбу» равнозначными нападению на Венгрию и Словакию
Украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Это нападения на Венгрию и Словакию. <…> Они наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России», – сказал Сийярто в эфире программы «Час борцов» на YouTube (цитата по ТАСС).
Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт с целью изменения его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз. Министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии «в грубой и бесстыдной манере». По его словам, Зеленский ясно дал понять: если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которой придерживаются Брюссель и Европейская народная партия, то атаки на нефтепровод «Дружба» продолжатся.
24 августа Зеленский намекнул на новые удары по «Дружбе» в зависимости от политики Венгрии. Сийярто тогда заявил, что Венгрия решительно отвергает угрозы Киева и расценивает атаки на энергетическую инфраструктуру как посягательство на суверенитет страны.
26 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский столкнется с последствиями из-за подрыва «Дружбы». Он обратил внимание, что членство в ЕС нельзя приобрести посредством шантажа, угроз и взрывов.