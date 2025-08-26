Сийярто назвал атаки на «Дружбу» равнозначными нападению на Венгрию и Словакию

Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт с целью изменения его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз. Министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии «в грубой и бесстыдной манере». По его словам, Зеленский ясно дал понять: если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которой придерживаются Брюссель и Европейская народная партия, то атаки на нефтепровод «Дружба» продолжатся.